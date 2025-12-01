Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,18% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 007,41 pkt w poniedziałek, 01 grudnia.

Indeks WIG wzrósł o 0,05% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 111 917,21 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,55% i osiągnął poziom 8 021,25 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,27% do 29 402,14 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1480,89 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 264,84 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 134 spółek, 189 spadły, a 77 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews