Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,22% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 385,33 pkt w czwartek, 19 lutego.

Indeks WIG spadł o 0,11% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 125 275,23 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 1,05% i osiągnął poziom 8 917,04 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,68% do 31 285,83 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1935,36 mln zł; największe zostały zanotowane przez BANK POLSKA KASA OPIEKI – 299,50 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 103 spółek, 214 spadły, a 82 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews