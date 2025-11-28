Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,31% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 001,96 pkt w piątek, 28 listopada.

Indeks WIG wzrósł o 0,32% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 111 866,66 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,35% i osiągnął poziom 8 065,83 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,53% do 29 321,76 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1653,10 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 191,41 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 173 spółek, 135 spadły, a 93 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews