Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,32% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 877,99 pkt w środę, 08 października.

Indeks WIG wzrósł o 0,33% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 108 295,93 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,47% i osiągnął poziom 7 938,84 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,02% do 30 326,18 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2405,11 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 586,24 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 142 spółek, 191 spadły, a 70 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews