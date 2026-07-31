Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,33% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 920,26 pkt w piątek, 31 lipca.

Indeks WIG wzrósł o 0,42% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 147 400,90 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,80% i osiągnął poziom 10 249,46 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,23% do 30 745,06 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 3600,36 mln zł; największe zostały zanotowane przez ZABKA GROUP (SOCIÉTÉ ANONYME) – 937,31 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 170 spółek, 144 spadły, a 91 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews