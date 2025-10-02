Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,39% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 861,62 pkt w czwartek, 02 października.

Indeks WIG wzrósł o 0,54% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 107 695,90 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,30% i osiągnął poziom 7 889,06 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,10% do 30 283,74 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2237,04 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 340,82 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 167 spółek, 148 spadły, a 88 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews