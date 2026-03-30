Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,44% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 283,06 pkt w poniedziałek, 30 marca.

Indeks WIG wzrósł o 0,43% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 120 246,47 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,58% i osiągnął poziom 8 288,88 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,13% do 29 017,61 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2189,89 mln zł; największe zostały zanotowane przez DINO POLSKA – 295,40 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 138 spółek, 190 spadły, a 72 nie zmieniły się.

