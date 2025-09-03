Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,44% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 786,15 pkt w środę, 03 września.
Indeks WIG wzrósł o 0,50% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 104 458,97 pkt.
Indeks mWIG40 wzrósł o 0,87% i osiągnął poziom 7 735,55 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,24% do 29 410,24 pkt.
Obroty na rynku akcji wyniosły 1717,90 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 307,93 mln zł.
Na GPW wzrosły ceny akcji 158 spółek, 156 spadły, a 88 nie zmieniły się.
Źródło: ISBnews
