Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,45% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 686,96 pkt w piątek, 29 maja.

Indeks WIG wzrósł o 0,58% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 137 007,44 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,55% i osiągnął poziom 9 624,80 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 1,33% do 32 168,91 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 4382,82 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 540,93 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 164 spółek, 161 spadły, a 76 nie zmieniły się.

