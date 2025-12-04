Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,46% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 959,44 pkt w czwartek, 04 grudnia.

Indeks WIG wzrósł o 0,11% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 110 072,01 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,98% i osiągnął poziom 7 849,26 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,15% do 29 146,68 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2031,31 mln zł; największe zostały zanotowane przez ALLEGRO.EU S.A. – 443,79 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 136 spółek, 183 spadły, a 81 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews