Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,47% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 457,14 pkt w środę, 04 lutego.

Indeks WIG wzrósł o 0,08% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 127 584,02 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 1,17% i osiągnął poziom 9 036,93 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,45% do 31 587,53 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2777,43 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 529,22 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 152 spółek, 173 spadły, a 74 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews