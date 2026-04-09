Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,52% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 552,48 pkt w czwartek, 09 kwietnia.

Indeks WIG wzrósł o 0,33% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 129 621,06 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,26% i osiągnął poziom 8 895,59 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,14% do 30 152,13 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2356,66 mln zł; największe zostały zanotowane przez ALLEGRO.EU S.A. – 438,86 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 153 spółek, 167 spadły, a 79 nie zmieniły się.

