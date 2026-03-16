Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,55% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 292,46 pkt w poniedziałek, 16 marca.

Indeks WIG wzrósł o 0,40% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 120 931,36 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,00% i osiągnął poziom 8 361,63 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,01% do 30 233,82 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1818,36 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 293,63 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 151 spółek, 149 spadły, a 99 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews