Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,56% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 412,74 pkt w środę, 11 lutego.

Indeks WIG wzrósł o 0,47% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 126 500,48 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,22% i osiągnął poziom 9 067,04 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,08% do 31 546,59 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2294,74 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 388,39 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 157 spółek, 140 spadły, a 102 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews