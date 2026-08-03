Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,58% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 943,04 pkt w poniedziałek, 03 sierpnia.

Indeks WIG wzrósł o 0,70% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 148 428,28 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,17% i osiągnął poziom 10 369,79 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,40% do 30 869,50 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2294,24 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 355,15 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 215 spółek, 115 spadły, a 75 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews