Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,61% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 005,61 pkt w poniedziałek, 03 listopada.

Indeks WIG wzrósł o 0,51% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 112 058,99 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,24% i osiągnął poziom 8 046,70 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,53% do 29 847,22 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1154,46 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 156,56 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 167 spółek, 147 spadły, a 88 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews