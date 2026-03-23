Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,62% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 268,15 pkt w poniedziałek, 23 marca.

Indeks WIG wzrósł o 0,53% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 119 931,54 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,61% i osiągnął poziom 8 297,37 pkt, zaś sWIG80 spadł o 1,33% do 29 248,18 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 3285,07 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 558,11 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 124 spółek, 209 spadły, a 66 nie zmieniły się.

