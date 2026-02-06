Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,64% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 392,41 pkt w piątek, 06 lutego.

Indeks WIG wzrósł o 0,50% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 125 314,78 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,20% i osiągnął poziom 8 905,51 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,04% do 30 931,37 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2239,53 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 409,05 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 161 spółek, 170 spadły, a 68 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews