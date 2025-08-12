Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,66% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 014,18 pkt we wtorek, 12 sierpnia.

Indeks WIG wzrósł o 0,54% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 110 683,44 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,22% i osiągnął poziom 8 090,35 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,22% do 29 446,22 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1425,69 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 287,69 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 146 spółek, 166 spadły, a 90 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews