Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,80% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 665,94 pkt w środę, 15 kwietnia.

Indeks WIG wzrósł o 0,85% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 133 946,71 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,00% i osiągnął poziom 9 236,47 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,72% do 30 832,47 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2660,46 mln zł; największe zostały zanotowane przez ALLEGRO.EU S.A. – 335,51 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 189 spółek, 134 spadły, a 77 nie zmieniły się.

