Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,82% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 850,42 pkt w środę, 01 października.

Indeks WIG wzrósł o 0,71% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 107 121,50 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,40% i osiągnął poziom 7 787,75 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,94% do 30 252,31 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2124,84 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 524,88 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 160 spółek, 163 spadły, a 80 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews