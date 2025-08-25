Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,87% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 905,64 pkt w poniedziałek, 25 sierpnia.

Indeks WIG wzrósł o 0,82% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 108 528,44 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,81% i osiągnął poziom 8 025,28 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,40% do 29 578,54 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1676,20 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 287,12 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 176 spółek, 134 spadły, a 92 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews