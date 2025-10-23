Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,88% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 984,67 pkt w czwartek, 23 października.

Indeks WIG wzrósł o 0,57% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 111 568,93 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,22% i osiągnął poziom 8 081,28 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,26% do 29 813,76 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1897,36 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 356,31 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 143 spółek, 162 spadły, a 97 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews