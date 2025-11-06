Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,99% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 006,58 pkt w czwartek, 06 listopada.

Indeks WIG wzrósł o 0,57% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 112 192,96 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,69% i osiągnął poziom 8 084,60 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,18% do 29 889,84 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1574,55 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 180,88 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 157 spółek, 140 spadły, a 105 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews