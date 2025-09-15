Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,04% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 866,16 pkt w poniedziałek, 15 września.

Indeks WIG wzrósł o 1,01% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 107 484,11 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,24% i osiągnął poziom 7 980,05 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,07% do 30 003,52 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1561,61 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 236,08 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 191 spółek, 138 spadły, a 73 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews