Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,05% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 993,07 pkt we wtorek, 19 sierpnia.

Indeks WIG wzrósł o 1,20% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 111 227,48 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,44% i osiągnął poziom 8 178,54 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,50% do 29 567,99 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1539,00 mln zł; największe zostały zanotowane przez CCC – 182,63 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 197 spółek, 112 spadły, a 93 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews