Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,08% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 529,57 pkt we wtorek, 05 maja.

Indeks WIG wzrósł o 0,92% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 130 054,84 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,71% i osiągnął poziom 9 102,68 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,05% do 30 718,89 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2238,07 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 389,75 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 165 spółek, 155 spadły, a 81 nie zmieniły się.

