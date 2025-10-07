Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,08% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 868,67 pkt we wtorek, 07 października.

Indeks WIG wzrósł o 0,75% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 107 937,15 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,09% i osiągnął poziom 7 901,83 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,11% do 30 320,52 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1737,09 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 226,55 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 150 spółek, 166 spadły, a 87 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews