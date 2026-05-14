Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,09% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 631,56 pkt w czwartek, 14 maja.

Indeks WIG wzrósł o 1,10% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 133 834,35 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,44% i osiągnął poziom 9 183,84 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,21% do 30 898,43 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2422,16 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 482,89 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 174 spółek, 146 spadły, a 81 nie zmieniły się.

