Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,13% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 636,72 pkt we wtorek, 14 kwietnia.

Indeks WIG wzrósł o 1,15% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 132 821,48 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,26% i osiągnął poziom 9 144,90 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,72% do 30 612,86 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2644,82 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 340,97 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 202 spółek, 121 spadły, a 76 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews