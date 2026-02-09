Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,17% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 432,15 pkt w poniedziałek, 09 lutego.

Indeks WIG wzrósł o 1,18% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 126 794,43 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,17% i osiągnął poziom 9 010,13 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 1,38% do 31 357,35 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1949,18 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 378,18 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 214 spółek, 112 spadły, a 73 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews