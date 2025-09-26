Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,23% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 832,26 pkt w piątek, 26 września.

Indeks WIG wzrósł o 0,96% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 106 570,62 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,34% i osiągnął poziom 7 782,73 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,34% do 29 995,16 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2013,88 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 240,23 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 165 spółek, 146 spadły, a 91 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews