Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,23% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 022,19 pkt w piątek, 08 sierpnia.

Indeks WIG wzrósł o 0,79% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 110 917,43 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,56% i osiągnął poziom 8 114,91 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,41% do 29 320,64 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1845,96 mln zł; największe zostały zanotowane przez CCC – 288,39 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 161 spółek, 139 spadły, a 103 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews