Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,24% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 003,61 pkt w środę, 26 listopada.

Indeks WIG wzrósł o 1,14% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 111 677,76 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,94% i osiągnął poziom 7 994,37 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,86% do 29 131,45 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1853,21 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 245,49 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 178 spółek, 140 spadły, a 83 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews