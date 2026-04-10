Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,25% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 596,84 pkt w piątek, 10 kwietnia.

Indeks WIG wzrósł o 1,30% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 131 302,64 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,58% i osiągnął poziom 9 036,06 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,25% do 30 228,51 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2576,31 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 310,40 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 188 spółek, 139 spadły, a 72 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews