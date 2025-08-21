Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,27% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 020,22 pkt w czwartek, 21 sierpnia.

Indeks WIG wzrósł o 1,09% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 112 002,76 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,73% i osiągnął poziom 8 193,55 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,30% do 29 620,09 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1299,63 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 262,33 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 179 spółek, 132 spadły, a 91 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews