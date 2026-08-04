Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,35% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 996,45 pkt we wtorek, 04 sierpnia.

Indeks WIG wzrósł o 2,06% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 151 485,19 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,68% i osiągnął poziom 10 543,78 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 1,62% do 31 369,01 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 3158,65 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 454,45 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 204 spółek, 123 spadły, a 78 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews