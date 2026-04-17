Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,40% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 700,60 pkt w piątek, 17 kwietnia.

Indeks WIG wzrósł o 1,42% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 135 197,20 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,40% i osiągnął poziom 9 307,00 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 1,38% do 31 184,95 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 3068,69 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 359,50 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 203 spółek, 121 spadły, a 77 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews