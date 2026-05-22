Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,43% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 641,19 pkt w piątek, 22 maja.

Indeks WIG wzrósł o 1,34% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 135 125,58 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,21% i osiągnął poziom 9 480,13 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 1,25% do 31 636,60 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2110,02 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 318,92 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 183 spółek, 143 spadły, a 75 nie zmieniły się.

