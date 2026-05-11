Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,43% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 586,34 pkt w poniedziałek, 11 maja.

Indeks WIG wzrósł o 1,19% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 131 781,45 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,74% i osiągnął poziom 9 135,19 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,38% do 31 025,13 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1983,35 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 328,35 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 157 spółek, 176 spadły, a 68 nie zmieniły się.

