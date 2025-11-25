Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,46% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 966,90 pkt we wtorek, 25 listopada.

Indeks WIG wzrósł o 1,25% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 110 415,52 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,89% i osiągnął poziom 7 919,72 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,34% do 28 882,35 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1994,20 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 255,81 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 189 spółek, 121 spadły, a 91 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews