Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,51% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 828,22 pkt w czwartek, 04 września.

Indeks WIG wzrósł o 1,47% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 105 999,04 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,83% i osiągnął poziom 7 877,13 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,21% do 29 470,75 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1507,54 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 232,54 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 187 spółek, 131 spadły, a 84 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews