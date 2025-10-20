Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,55% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 916,61 pkt w poniedziałek, 20 października.

Indeks WIG wzrósł o 1,72% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 109 618,82 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 2,54% i osiągnął poziom 8 039,87 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,76% do 29 837,52 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1618,38 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 251,91 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 212 spółek, 103 spadły, a 87 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews