Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,57% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 855,75 pkt w czwartek, 11 września.

Indeks WIG wzrósł o 1,33% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 107 084,89 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,82% i osiągnął poziom 7 955,55 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,27% do 29 894,59 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1754,61 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 258,49 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 191 spółek, 122 spadły, a 89 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews