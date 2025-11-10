Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,64% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 019,29 pkt w poniedziałek, 10 listopada.

Indeks WIG wzrósł o 1,52% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 112 668,07 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,40% i osiągnął poziom 8 127,52 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,65% do 29 912,18 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1444,41 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 211,55 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 195 spółek, 121 spadły, a 86 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews