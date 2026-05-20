Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,64% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 610,70 pkt w środę, 20 maja.

Indeks WIG wzrósł o 1,49% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 133 684,88 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,25% i osiągnął poziom 9 310,07 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,91% do 31 093,85 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2355,77 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 520,55 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 190 spółek, 117 spadły, a 94 nie zmieniły się.

