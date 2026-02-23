Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,67% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 440,36 pkt w poniedziałek, 23 lutego.

Indeks WIG wzrósł o 1,33% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 126 747,09 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,42% i osiągnął poziom 8 913,36 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,35% do 31 300,66 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2428,62 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 375,60 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 197 spółek, 137 spadły, a 66 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews