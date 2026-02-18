Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,69% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 377,74 pkt w środę, 18 lutego.

Indeks WIG wzrósł o 1,54% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 125 412,82 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,39% i osiągnął poziom 9 011,28 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,14% do 31 500,87 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1811,68 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 355,84 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 183 spółek, 139 spadły, a 77 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews