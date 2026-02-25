Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,74% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 480,47 pkt w środę, 25 lutego.

Indeks WIG wzrósł o 1,47% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 127 740,99 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,83% i osiągnął poziom 8 897,01 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,50% do 31 133,51 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2344,70 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 485,82 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 185 spółek, 137 spadły, a 78 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews