Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,76% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 340,77 pkt we wtorek, 31 marca.

Indeks WIG wzrósł o 1,84% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 122 458,57 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 2,15% i osiągnął poziom 8 467,42 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 2,06% do 29 614,66 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2399,02 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 382,93 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 236 spółek, 90 spadły, a 74 nie zmieniły się.

